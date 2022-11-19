ФОТО. Победа – состояние ума. Роналду и Месси вместе снялись в рекламе

Лучшие футболисты XXI века Криштиану Роналду и Лионель Месси приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.

Форварды «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» снялись для рекламы чемоданов. За одним из них португалец и аргентинец сидят как за шахматной доской, обдумывая ходы.

«Победа – это состояние ума», – сказано в описании снимка.

Оба игрока примут участие в чемпионате мира, который стартует 20 ноября в Катаре.