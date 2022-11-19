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  4. ФОТО. Победа – состояние ума. Роналду и Месси вместе снялись в рекламе
Чемпионат мира
19 ноября 2022, 20:18 |
1354
1

ФОТО. Победа – состояние ума. Роналду и Месси вместе снялись в рекламе

Такого вы еще точно не видели

19 ноября 2022, 20:18 |
1354
1
ФОТО. Победа – состояние ума. Роналду и Месси вместе снялись в рекламе
Инстаграм Криштиану Роналду

Лучшие футболисты XXI века Криштиану Роналду и Лионель Месси приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.

Форварды «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» снялись для рекламы чемоданов. За одним из них португалец и аргентинец сидят как за шахматной доской, обдумывая ходы.

«Победа – это состояние ума», – сказано в описании снимка.

Оба игрока примут участие в чемпионате мира, который стартует 20 ноября в Катаре.

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