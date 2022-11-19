Чемпионат мира19 ноября 2022, 20:18 |
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ФОТО. Победа – состояние ума. Роналду и Месси вместе снялись в рекламе
Такого вы еще точно не видели
19 ноября 2022, 20:18 |
1354
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Лучшие футболисты XXI века Криштиану Роналду и Лионель Месси приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.
Форварды «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» снялись для рекламы чемоданов. За одним из них португалец и аргентинец сидят как за шахматной доской, обдумывая ходы.
«Победа – это состояние ума», – сказано в описании снимка.
Оба игрока примут участие в чемпионате мира, который стартует 20 ноября в Катаре.
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