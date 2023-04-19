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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 03:50 | Обновлено 19 апреля 2023, 04:13
159
0

РОДРИГО: «Мне пришло в голову скопировать своего кумира Криштиану»

Бомбардир «Реала», автор дубля, прокомментировал победу над «Челси» в ЛЧ

19 апреля 2023, 03:50 | Обновлено 19 апреля 2023, 04:13
159
0
РОДРИГО: «Мне пришло в голову скопировать своего кумира Криштиану»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго и Кепа

Бомбардир «Реала» Родриго, автор дубля, прокомментировал победу в матче 1/4 финала ЛЧ над «Челси» (2:0):

«Когда забил, первым делом захотелось проскользить по газону на коленях, но они у меня слегка чувствительны при сгибании, так что мне пришло в голову скопировать своего кумира Криштиану и повторить то, как празднует он.

Какое же наслаждение – играть за этот великий клуб, лучший в мире. Куртуа спасал нас, пока мы поначалу упускали свои моменты. Теперь дождемся и посмотрим, на кого выйдем дальше: «Ман Сити» или «Баварию».

В любой игре мое единственное стремление – помочь своей команде. Хочется продолжать играть и забивать. И хочется завоевать много кубков Лиги чемпионов.

До сих пор понять не могу, как Лига чемпионов на нас так воздействует, но должен сказать, что действительно есть в этом нечто особенное».

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Реал Мадрид Челси Лига чемпионов Челси - Реал Родриго Гоес Криштиану Роналду
Источник УЕФА
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