ГАЛЛАХЕР: «К победам приводит реализация моментов, а у Челси ее нет»

Атакующий полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал поражение в матче 1/4 финала ЛЧ от «Реала» (0:2):

«Впечатления таковы, что играли мы хорошо и создали много голевых моментов, явно больше и лучшего качества, чем соперники. Однако в футболе все связано с использованием своего шанса, а этого нам сегодня не удалось, что разочаровывает. Конечно, нас раскритикуют, но кое в чем мы сыграли сегодня неплохо, как мне кажется.

К победам приводит реализация моментов, а на данный момент у нас ее нет. Впрочем, сегодня наблюдалось значительное улучшение в сравнении с нашими предыдущими играми. Надо забивать, чтобы выигрывать. Они это делали сегодня, а мы – нет.

Мы шли вперед, и нас несколько раз могли поймать на контратаках. В этом был риск. Все очень разочарованы, но, как я уже сказал, в нашей игре многое улучшилось по сравнению с предыдущими матчами.

Всегда есть к чему стремиться. Нам всей командой попросту хочется стать сильнее и до конца сезона выиграть как можно больше матчей. Надеюсь, сможем развить то, что продемонстрировали, так как чувствую, что позитивные моменты присутствовали».