Лига чемпионов19 апреля 2023, 03:05 | Обновлено 19 апреля 2023, 03:38
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АНЧЕЛОТТИ: «В этом матче Реалу пришлось немало вытерпеть, чтобы победить»
Главный тренер «Реала» прокомментировал победу в матче ЛЧ над «Челси»
19 апреля 2023, 03:05 | Обновлено 19 апреля 2023, 03:38
63
0
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 1/4 финала ЛЧ над «Челси» (2:0):
«Что ж, получился матч, в котором нам пришлось немало вытерпеть, чтобы победить. Для нас в матче такой важности и против такой команды, как «Челси», это не стало неожиданностью.
Поначалу нам доставляли кое-какие проблемы слева, но мы с этим справились».
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