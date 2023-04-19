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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 03:05 | Обновлено 19 апреля 2023, 03:38
63
0

АНЧЕЛОТТИ: «В этом матче Реалу пришлось немало вытерпеть, чтобы победить»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу в матче ЛЧ над «Челси»

19 апреля 2023, 03:05 | Обновлено 19 апреля 2023, 03:38
63
0
АНЧЕЛОТТИ: «В этом матче Реалу пришлось немало вытерпеть, чтобы победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 1/4 финала ЛЧ над «Челси» (2:0):

«Что ж, получился матч, в котором нам пришлось немало вытерпеть, чтобы победить. Для нас в матче такой важности и против такой команды, как «Челси», это не стало неожиданностью.

Поначалу нам доставляли кое-какие проблемы слева, но мы с этим справились».

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пресс-конференция Реал Мадрид Челси Лига чемпионов Челси - Реал Карло Анчелотти
Источник УЕФА
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