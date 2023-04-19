Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?

18 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.

«Реал» во второй раз переиграл «Челси» (снова со счетом 2:0) и вышел в полуфинал ЛЧ.

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик вышел на замену на 67-й минуте и получил за игру невысокую оценку 6.1.

Автор дубля Родриго получил от WhoScored наиболее высокую оценку 8.9.

Однако игроком матча от УЕФА признан полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Он превосходно обеспечивал баланс в средней линии «Реала», был собран при контроле мяча, отлично отработал в обороне и отдал выдающуюся передачу, приведшую ко второму голу».

Оценки WhoScored за матч Челси – Реал – 0:2