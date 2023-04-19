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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 01:48 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:27
22
0

Бавария – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву

19 апреля 2023, 01:48 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:27
22
0
Бавария – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля на «Альянц Арене» пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Манчестер Сити».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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