Лига чемпионов19 апреля 2023, 01:48 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:27
22
0
Бавария – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву
19 апреля 2023, 01:48 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:27
22
0
19 апреля на «Альянц Арене» пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Манчестер Сити».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 апреля 2023, 21:05 5
Главный тренер киевского «Динамо» ответил на вечный вопрос
Бокс | 18 апреля 2023, 12:13 7
Тренер Деонтея не сомневается, что его боец выиграл бы досрочно
Футбол | 18.04.2023, 18:06
Футбол | 19.04.2023, 00:01
Бокс | 18.04.2023, 13:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2023, 18:45 118
17.04.2023, 19:52 13
17.04.2023, 10:46 5
17.04.2023, 12:50 2
17.04.2023, 14:57 5
17.04.2023, 17:23 11
17.04.2023, 10:52 17
17.04.2023, 21:35 5