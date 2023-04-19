Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Манчестер Сити
Лига чемпионов
19 апреля 2023, 01:44 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:05
35
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Манчестер Сити

Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву

19 апреля 2023, 01:44 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:05
35
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля на «Альянц Арене» пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Манчестер Сити».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
Бавария – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Бавария – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Футбол | 19 апреля 2023, 00:30 1
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали

Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало

Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Другие виды | 18 апреля 2023, 06:06 0
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп

Главные новости за 17 апреля на Sport.ua

Переговоры летом. Макрон предложит Китаю план окончания войны в Украине
Война | 18.04.2023, 17:22
Переговоры летом. Макрон предложит Китаю план окончания войны в Украине
Переговоры летом. Макрон предложит Китаю план окончания войны в Украине
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Футбол | 18.04.2023, 20:01
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Бокс | 18.04.2023, 12:13
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
17.04.2023, 10:52 17
Футбол
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
17.04.2023, 17:28 4
Война
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 5
Бокс
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 20
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
17.04.2023, 10:30 35
Зимние виды
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
17.04.2023, 06:26 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
17.04.2023, 19:52 13
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение
Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение
17.04.2023, 09:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности