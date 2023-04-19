Лига чемпионов19 апреля 2023, 01:44 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:05
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Манчестер Сити
Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву
19 апреля 2023, 01:44 | Обновлено 19 апреля 2023, 02:05
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19 апреля на «Альянц Арене» пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Манчестер Сити».
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