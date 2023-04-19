19 апреля на «Альянц Арене» пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Манчестер Сити».