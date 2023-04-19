Интер Милан

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19 апреля 2023, 00:59 |
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Интер – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву

19 апреля 2023, 00:59 |
6
0
Интер – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Бенфикой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Первый поединок в Португалии завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды. Теперь можно даже минимально проигрывать дома, и очевидно, что клуб будет играть по счету. Даже для того, чтобы просто перевести поединок в овертайм, «Бенфике» нужно будет выиграть в Милане 2:0. С другой стороны, португальцы впервые допустили осечку в розыгрыше, а до этого побеждали не только у «Маккаби» и «Брюгге» (в 1/8 финала), но и, на групповом этапе, у «Ювентуса». Так что не стоит уже списывать парней Рогера Шмидта со счетов.

Интер – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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