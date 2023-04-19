Лига чемпионов19 апреля 2023, 00:50 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:51
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Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Интер – Бенфика
Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву
19 апреля 2023, 00:50 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:51
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19 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Бенфикой».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
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