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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 00:50 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:51
10
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Интер – Бенфика

Поединок состоится 19 апреля в 22:00 по Киеву

19 апреля 2023, 00:50 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:51
10
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Интер – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Бенфикой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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