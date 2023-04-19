Осимхен сравнял счет во 2-м матче. Но отыграть еще гол времени не осталось

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

На 90+3-й минуте при 0:1 на табло Виктор Осимхен сравнял счет, но отыграть еще один мяч по сумме двух встреч времени у хозяев поля просто не осталось.

«Наполи» выбыл из Лиги чемпионов, а «Милан» пробился в полуфинал.

ГОЛ! 1:1. Осимхен, 90+3 мин.