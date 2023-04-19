Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осимхен сравнял счет во 2-м матче. Но отыграть еще гол времени не осталось
Лига чемпионов
19 апреля 2023, 00:01 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:27
111
0

Осимхен сравнял счет во 2-м матче. Но отыграть еще гол времени не осталось

«Наполи» выбыл из Лиги чемпионов, а «Милан» пробился в полуфинал

19 апреля 2023, 00:01 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:27
111
0
Осимхен сравнял счет во 2-м матче. Но отыграть еще гол времени не осталось
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).

На 90+3-й минуте при 0:1 на табло Виктор Осимхен сравнял счет, но отыграть еще один мяч по сумме двух встреч времени у хозяев поля просто не осталось.

«Наполи» выбыл из Лиги чемпионов, а «Милан» пробился в полуфинал.

ГОЛ! 1:1. Осимхен, 90+3 мин.

По теме:
Интер – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Милан Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи - Милан Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Бокс | 18 апреля 2023, 12:13 7
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»

Тренер Деонтея не сомневается, что его боец выиграл бы досрочно

Без дисквалифицированных. Кадровая ситуация перед игрой Динамо – Шахтер
Футбол | 18 апреля 2023, 17:13 40
Без дисквалифицированных. Кадровая ситуация перед игрой Динамо – Шахтер
Без дисквалифицированных. Кадровая ситуация перед игрой Динамо – Шахтер

Топ-матч тура УПЛ

Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 18.04.2023, 23:59
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Футбол | 18.04.2023, 09:55
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Футбол | 18.04.2023, 20:01
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 20
Футбол
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
17.04.2023, 17:07 28
Футбол
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
17.04.2023, 19:52 13
Футбол
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
18.04.2023, 09:16 18
Футбол
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
17.04.2023, 23:16 2
Теннис
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
17.04.2023, 10:30 35
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности