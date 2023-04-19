Лига чемпионов19 апреля 2023, 00:01 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:27
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Осимхен сравнял счет во 2-м матче. Но отыграть еще гол времени не осталось
«Наполи» выбыл из Лиги чемпионов, а «Милан» пробился в полуфинал
19 апреля 2023, 00:01 | Обновлено 19 апреля 2023, 00:27
111
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Во вторник, 18 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимает «Милан».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу россонери (1:0).
На 90+3-й минуте при 0:1 на табло Виктор Осимхен сравнял счет, но отыграть еще один мяч по сумме двух встреч времени у хозяев поля просто не осталось.
«Наполи» выбыл из Лиги чемпионов, а «Милан» пробился в полуфинал.
ГОЛ! 1:1. Осимхен, 90+3 мин.
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