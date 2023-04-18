Агрессоры без футбола. В рф отказались от участия в CAFA, названа причина

Сборная россии отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

В рфс пояснили, почему приняли решение не участвовать в турнире:

«Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений. Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с суперфиналом кубка россии по футболу.

Участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. рфс продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договоренностей».

Первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. В нем примут участие Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.

ФИФА и УЕФА были раскритикованы за отсутствие запрета для сборной рф на участие в таком турнире.