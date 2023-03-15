Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против
Похоже, результаты матчей будут засчитаны в зачет рейтинга ФИФА
Сборная рф планирует сыграть в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), которой пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
В нем также примут участие Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.
По данным рос-СМИ, УЕФА не возражает против такого участия: «Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за пределы компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации».
Как сообщается, результаты матчей чемпионата Центральной Азии будут засчитаны в зачет рейтинга ФИФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Масштабный опрос населения
Главное о ситуации с очень долгими переговорами украинца и британца