Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против

Сборная рф планирует сыграть в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), которой пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

В нем также примут участие Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.

По данным рос-СМИ, УЕФА не возражает против такого участия: «Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за пределы компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации».

Как сообщается, результаты матчей чемпионата Центральной Азии будут засчитаны в зачет рейтинга ФИФА.