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Россия
15 марта 2023, 20:19 | Обновлено 15 марта 2023, 20:27
1799
4

Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против

Похоже, результаты матчей будут засчитаны в зачет рейтинга ФИФА

15 марта 2023, 20:19 | Обновлено 15 марта 2023, 20:27
1799
4
Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против
CAFA

Сборная рф планирует сыграть в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), которой пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

В нем также примут участие Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.

По данным рос-СМИ, УЕФА не возражает против такого участия: «Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за пределы компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации».

Как сообщается, результаты матчей чемпионата Центральной Азии будут засчитаны в зачет рейтинга ФИФА.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Mike000000
Конечно не против.Кровавое бабло не пахнет.
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+6
Soler61
Приличная азиатская страна вроде Японии в турнире с россией играть не будет 
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+4
OPP
Эти рашисты скоро так и в еврокубках играть будут ,продажное фифа и уефа 
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0
Alex AS
Отстой турнир какой-то. Еще террористов немного могли б докинуть. Хотя не удивлюсь если орки и это не пойми шо не смогут взять, хотя гвалта будет ого-го если какие-то убогие победы будут
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0
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