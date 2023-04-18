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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «С Бенфикой будет сложная игра, они много бегают»
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 19:18 |
147
0

Симоне ИНДЗАГИ: «С Бенфикой будет сложная игра, они много бегают»

Тренер «Интера» – о матче Лиги чемпионов

18 апреля 2023, 19:18 |
147
0
Симоне ИНДЗАГИ: «С Бенфикой будет сложная игра, они много бегают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (19 апреля, первый матч – 2:0):

«Это второй тайм очень важной игры. Мы начинаем с преимуществом, но понимаем силу «Бенфики», это будет сложная игра. Быть в четверке лучших в Европе – это большое достижение. В чемпионате мы сейчас не в такой хорошей ситуации, как в кубковых турнирах. У «Интера» есть проблемы с результатами, но не с игрой. Сейчас мы должны сосредоточиться на «Бенфике», быть едиными и играть интенсивно, потому что «Бенфика» много бегает.

Слухи о моем увольнении? Здесь ничего странного. Пусть лучше пишут обо мне, чем о моих подопечных. Критика заставляет работать усерднее. Чемпионат дается нам непросто, но еще есть возможность отыграться. Сейчас мы должны изолироваться от этого и подарить фанатам классную игру.

Наши форварды должны сохранять спокойствие. Настоящей проблемой было бы отсутствие голевых моментов, но у нас они есть. Один эпизод может полностью изменить ситуацию для них. Заключительные тренировки помогут мне выбрать стартовый состав на завтра».

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Симоне Индзаги Интер Милан Бенфика Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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