ПСЖ не спешит предлагать новый контракт Рамосу
Защитник получит новое соглашение только после чемпионства
«ПСЖ» пока что не спешит продлевать с Серхио Рамосом контракт, который истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают испанские СМИ.
Сам Рамос хочет остаться в «ПСЖ». Однако парижане предложат 37-летнему защитнику новое соглашение только после завоевания титула чемпионов Франции.
В «ПСЖ» довольны игрой Рамоса, но при этом защитнику придется пойти на снижение зарплаты, если он хочет остаться в Париже.
В нынешнем сезоне на счету Рамоса 3 гола и 1 ассист в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Защитник выступает за парижан с лета 2021 года.
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