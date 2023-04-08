Франция08 апреля 2023, 11:53 |
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Серхио Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» работает над подписанием защитника
08 апреля 2023, 11:53 |
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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» работает над подписанием защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт 37-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, продление соглашения до сих пор под вопросом.
На данный момент «Аль-Хиляль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Лидирует «Аль-Наср», за который выступает бывший партнер Рамоса по «Реалу» Криштиану Роналду.
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