Серхио Рамос может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» работает над подписанием защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт 37-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, продление соглашения до сих пор под вопросом.

На данный момент «Аль-Хиляль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Лидирует «Аль-Наср», за который выступает бывший партнер Рамоса по «Реалу» Криштиану Роналду.