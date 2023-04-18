Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я бы не говорил, что Челси поломан. Это слишком»

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард надеется, что его команда в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сможет отыграться с 0:2 после первой встречи с «Реалом».

«Мы точно находимся не там, где хотим быть. Но я считаю, что описывать Челси словом «поломанный» – это слишком. Да, у нас сложная ситуация, но я надеюсь, что мы ее исправим. Пройти «Реал» в Лиге чемпионов будет особенным событием».

«Это отличная возможность уйти от негатива, у нас есть 90 минут, чтобы показать лучший футбол», — сказал Лэмпард.

Сейчас команда находится на серии из трех поражений и шести игр без побед.