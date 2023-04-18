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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я бы не говорил, что Челси поломан. Это слишком»
Англия
18 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:31
237
1

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я бы не говорил, что Челси поломан. Это слишком»

Тренер уверен, что не все так плохо

18 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:31
237
1
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я бы не говорил, что Челси поломан. Это слишком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард надеется, что его команда в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сможет отыграться с 0:2 после первой встречи с «Реалом».

«Мы точно находимся не там, где хотим быть. Но я считаю, что описывать Челси словом «поломанный» – это слишком. Да, у нас сложная ситуация, но я надеюсь, что мы ее исправим. Пройти «Реал» в Лиге чемпионов будет особенным событием».

«Это отличная возможность уйти от негатива, у нас есть 90 минут, чтобы показать лучший футбол», — сказал Лэмпард.

Сейчас команда находится на серии из трех поражений и шести игр без побед.

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Фрэнк Лэмпард Челси Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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luceorius
 Челсі не зламаний, у нього кілька серйозних вивихів в опорно-руховому апараті. Та біда в тому, що з Лемпарда костоправ, "як козєй дупи клярнет."
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