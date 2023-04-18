Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я бы не говорил, что Челси поломан. Это слишком»
Тренер уверен, что не все так плохо
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард надеется, что его команда в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сможет отыграться с 0:2 после первой встречи с «Реалом».
«Мы точно находимся не там, где хотим быть. Но я считаю, что описывать Челси словом «поломанный» – это слишком. Да, у нас сложная ситуация, но я надеюсь, что мы ее исправим. Пройти «Реал» в Лиге чемпионов будет особенным событием».
«Это отличная возможность уйти от негатива, у нас есть 90 минут, чтобы показать лучший футбол», — сказал Лэмпард.
Сейчас команда находится на серии из трех поражений и шести игр без побед.
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