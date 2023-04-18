Лучше Фаулера. Салах установил рекордное достижение в АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в поединке 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (6:1).

Теперь на счету египтянина 107 голов левой ногой в матчах английского чемпионата. Это больше, чем у любого другого игрока в истории английской Премьер-лиги.

Салах превзошел результат бывшего нападающего «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулера.