Англия18 апреля 2023, 15:39 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:42
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Лучше Фаулера. Салах установил рекордное достижение в АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» стал самым забивным левшой лиги
18 апреля 2023, 15:39 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:42
274
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в поединке 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (6:1).
Теперь на счету египтянина 107 голов левой ногой в матчах английского чемпионата. Это больше, чем у любого другого игрока в истории английской Премьер-лиги.
Салах превзошел результат бывшего нападающего «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулера.
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