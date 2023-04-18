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  4. Лучше Фаулера. Салах установил рекордное достижение в АПЛ
Англия
18 апреля 2023, 15:39 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:42
274
1

Лучше Фаулера. Салах установил рекордное достижение в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» стал самым забивным левшой лиги

18 апреля 2023, 15:39 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:42
274
1
Лучше Фаулера. Салах установил рекордное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в поединке 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (6:1).

Теперь на счету египтянина 107 голов левой ногой в матчах английского чемпионата. Это больше, чем у любого другого игрока в истории английской Премьер-лиги.

Салах превзошел результат бывшего нападающего «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулера.

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Английская Премьер-лига Мохамед Салах Лидс - Ливерпуль Робби Фаулер чемпионат Англии по футболу
Источник Squawka
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