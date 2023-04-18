Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предлагают обмен с доплатой. ПСЖ нацелился на звезду Интера
Франция
18 апреля 2023, 15:40 |
491
0

Предлагают обмен с доплатой. ПСЖ нацелился на звезду Интера

Николо Барелла может продолжить карьеру в Париже

18 апреля 2023, 15:40 |
491
0
Предлагают обмен с доплатой. ПСЖ нацелился на звезду Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

«ПСЖ» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Интера» Николо Барелле. Об этом сообщают французские СМИ.

Как часть сделки чемпионы Франции намерены предложить «Интеру» хавбека сборной Аргентины Леандро Паредеса, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Ювентусе». Туринский клуб выкупать 28-летнего хавбека не собирается.

В нынешнем сезоне на счету Бареллы 7 голов и 8 ассистов в 40 матчах за «Интер» во всех турнирах. Стоимость 26-летнего итальянца оценивается в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Барелле со стороны «Ливерпуля».

По теме:
Известны сроки возвращения Неймара в ПСЖ
Источник: Лаймер скоро будет представлен в качестве нового игрока Баварии
Ман Сити готов переманить к себе защитника Баварии
Николо Барелла Интер Милан ПСЖ Леандро Паредес Ювентус трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник 90min
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Футбол | 18 апреля 2023, 09:55 2
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»

Президент «Ингульца» отреагировал на информацию об отказе в использовании VAR

Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Война | 17 апреля 2023, 17:28 4
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля

Утечка данных изменила планы

Холанда изобличили в скрытом терроре соперников
Футбол | 18.04.2023, 13:58
Холанда изобличили в скрытом терроре соперников
Холанда изобличили в скрытом терроре соперников
КРИВЦОВ: «В Украине болельщики могут попросить о фото, в Майами такого нет»
Футбол | 18.04.2023, 07:39
КРИВЦОВ: «В Украине болельщики могут попросить о фото, в Майами такого нет»
КРИВЦОВ: «В Украине болельщики могут попросить о фото, в Майами такого нет»
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Футбол | 17.04.2023, 17:07
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
Ягупова с Фенербахче выиграла Евролигу. В финале устроили разгром +39
16.04.2023, 22:40 4
Баскетбол
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
17.04.2023, 06:26 5
Футбол
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
16.04.2023, 15:29 6
Футбол
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 20
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 4
Бокс
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
17.04.2023, 23:16 2
Теннис
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности