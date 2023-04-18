Предлагают обмен с доплатой. ПСЖ нацелился на звезду Интера

«ПСЖ» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Интера» Николо Барелле. Об этом сообщают французские СМИ.

Как часть сделки чемпионы Франции намерены предложить «Интеру» хавбека сборной Аргентины Леандро Паредеса, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Ювентусе». Туринский клуб выкупать 28-летнего хавбека не собирается.

В нынешнем сезоне на счету Бареллы 7 голов и 8 ассистов в 40 матчах за «Интер» во всех турнирах. Стоимость 26-летнего итальянца оценивается в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Барелле со стороны «Ливерпуля».