СПАЛЛЕТТИ: «Стараемся подготовиться ко всему»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от будущего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом», который состоится сегодня, во вторник 18 апреля. Напомним, в первой встрече «Милан» победил со счетом 1:0.

«Я буду удовлетворен, только если мы выйдем в следующий раунд. Любое хорошее выступление будет слабым утешением. Нам нужно играть так, как мы это делали в первом матче, когда уступили с небольшой разницей. Без особых угрызений совести. Это то, чего я ожидаю и во второй игре.

Нам нужно играть качественно, интенсивно, искать свободные пространства, пользоваться ими, создавать моменты. Мы команда, которой нужно играть в футбол, у нас нет так много людей, которые могут самолично изменить игру, мы больше сосредоточены на работе в команде.

Дополнительное время и серия пенальти? Мы стараемся подготовиться ко всему. Сейчас у нас нет нескольких игроков. Мы отрабатывали пенальти. На мой взгляд, в серии лучше быть первыми, потому что тот, кто бьет вторым, может вообще не пробить пенальти», – заявил Спаллетти.