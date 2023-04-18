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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 14:17 | Обновлено 18 апреля 2023, 14:28
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СПАЛЛЕТТИ: «Стараемся подготовиться ко всему»

Наставник – о предстоящей игре с «Миланом»

18 апреля 2023, 14:17 | Обновлено 18 апреля 2023, 14:28
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СПАЛЛЕТТИ: «Стараемся подготовиться ко всему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от будущего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом», который состоится сегодня, во вторник 18 апреля. Напомним, в первой встрече «Милан» победил со счетом 1:0.

«Я буду удовлетворен, только если мы выйдем в следующий раунд. Любое хорошее выступление будет слабым утешением. Нам нужно играть так, как мы это делали в первом матче, когда уступили с небольшой разницей. Без особых угрызений совести. Это то, чего я ожидаю и во второй игре.

Нам нужно играть качественно, интенсивно, искать свободные пространства, пользоваться ими, создавать моменты. Мы команда, которой нужно играть в футбол, у нас нет так много людей, которые могут самолично изменить игру, мы больше сосредоточены на работе в команде.

Дополнительное время и серия пенальти? Мы стараемся подготовиться ко всему. Сейчас у нас нет нескольких игроков. Мы отрабатывали пенальти. На мой взгляд, в серии лучше быть первыми, потому что тот, кто бьет вторым, может вообще не пробить пенальти», – заявил Спаллетти.

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Лучано Спаллетти Лига чемпионов Наполи Наполи - Милан Милан
Источник Football-Italia
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