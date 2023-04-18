Умер бывший глава украинского судейского комитета

На 66-м году жизни остановилось сердце украинского футбольного арбитра Вадима Шевченко.

Шевченко входил в когорту арбитров первых чемпионатов независимой Украины. Он судил поединки украинского чемпионата в качестве главного арбитра до 2002 года. Последнее появление Шевченко на поле датировано 10 сентября 2005 года, когда он работал ассистентом арбитра.

По окончании судейской карьеры Вадим Шевченко занимался инспектированием арбитража. С 2008 по 2011 год он возглавлял Комитет арбитров тогдашней Федерации футбола Украины, а ныне – Украинской ассоциации футбола.

Напомним, в понедельник, 17 апреля, в возрасте 50 лет умер экс-футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Павел Шкапенко.