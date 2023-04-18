ДУЛУБ: «Во Львове игроки имели стержень, в сборной беларуси нет личностей»
Бывший тренер ФК «Львов» не видит себя тренером белорусского клуба
Беларусский специалист Олег Дулуб поделился мнением об игроках нынешней сборной беларуси.
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Для начала окончательно выздороветь, потом буду искать работу, готовиться к новым вызовам. Нужно почитать книги, изучить новую информацию.
– Вы еще представляете себя когда-нибудь тренером белорусского клуба?
– В нынешней ситуации сделать это очень сложно. Чем мне удобна работа в Украине? Там все футболисты – личности. Все футболисты, с которыми я работал во «Львове», имели стержень, свое мнение.
В беларуси происходит падение уровня чемпионатом, куда не хотят ехать качественные легионеры… Вижу, что происходит со сборной. Там нет личностей.
В беларуси нет общей идеи по развитию футбола, нет той идеи, которая объединила бы всех вместе, – сказал Дулуб.
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