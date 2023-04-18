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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 11:16 | Обновлено 18 апреля 2023, 11:30
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0

Защитник Наполи: «Если мяч будет у нас, Милан ничего не сможет сделать»

Жуан Жезус – о предстоящем ответном матче с «россонери»

18 апреля 2023, 11:16 | Обновлено 18 апреля 2023, 11:30
125
0
Защитник Наполи: «Если мяч будет у нас, Милан ничего не сможет сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуан Жезус

Защитник «Наполи» Жуан Жезус поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Жду, что мы покажем свои лучшие качества. Мы на 22 очка опережаем их [в серии А]. Знаем, почему мы дошли до этой стадии, и постараемся сыграть как можно лучше. У «Милана» мощное нападение с Леау, Жиру и Браимом Диасом. Мы должны владеть мячом и быть осторожными с их контрвыпадами. Если мяч будет у нас, они ничего не смогут сделать», - сказал Жуан Жезус.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.

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Жуан Жезус Наполи Милан Лига чемпионов
Источник УЕФА
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