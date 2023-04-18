Защитник Наполи: «Если мяч будет у нас, Милан ничего не сможет сделать»

Защитник «Наполи» Жуан Жезус поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Жду, что мы покажем свои лучшие качества. Мы на 22 очка опережаем их [в серии А]. Знаем, почему мы дошли до этой стадии, и постараемся сыграть как можно лучше. У «Милана» мощное нападение с Леау, Жиру и Браимом Диасом. Мы должны владеть мячом и быть осторожными с их контрвыпадами. Если мяч будет у нас, они ничего не смогут сделать», - сказал Жуан Жезус.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.