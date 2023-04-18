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  4. ГАСПЕРИНИ: «Разница между командами Серии А стала существенно меньше»
Италия
18 апреля 2023, 10:32 |
137
0

ГАСПЕРИНИ: «Разница между командами Серии А стала существенно меньше»

Наставник «Аталанты» – об ничьей с «Фиорентиной»

18 апреля 2023, 10:32 |
137
0
ГАСПЕРИНИ: «Разница между командами Серии А стала существенно меньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Фиорентиной» (1:1) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

«Мы провели хороший матч с отличной командой, которой, несомненно, является «Фиорентина». Мы вот уже 30 туров находимся в лидерской группе, нужно постараться остаться там.

Потерянные очки? К сожалению, так уж устроен чемпионат, и дело не только в нас. Иногда думаешь, что семерка сильнейших будет доминировать в чемпионате, но у меня ощущение, что команды позади нас часто отбирают очки даже на выезде.

За исключением, может быть, «Наполи», всем остальным было трудно играть даже с аутсайдерами, чемпионат изменился, разница между командами стала существенно меньше», - сказал Гасперини.

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Джан Пьеро Гасперини Фиорентина Фиорентина - Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта
Источник DAZN
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