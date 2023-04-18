ГАСПЕРИНИ: «Разница между командами Серии А стала существенно меньше»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Фиорентиной» (1:1) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

«Мы провели хороший матч с отличной командой, которой, несомненно, является «Фиорентина». Мы вот уже 30 туров находимся в лидерской группе, нужно постараться остаться там.

Потерянные очки? К сожалению, так уж устроен чемпионат, и дело не только в нас. Иногда думаешь, что семерка сильнейших будет доминировать в чемпионате, но у меня ощущение, что команды позади нас часто отбирают очки даже на выезде.

За исключением, может быть, «Наполи», всем остальным было трудно играть даже с аутсайдерами, чемпионат изменился, разница между командами стала существенно меньше», - сказал Гасперини.