Симон КЬЕР: «Такие вечера запоминаются на всю жизнь»

Защитник «Милана» Симон Кьер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Неизвестно, когда еще мы будем участвовать в матчах такого калибра. Такие вечера запоминаются на всю жизнь, к счастью или к сожалению. Но ради таких вечеров мы и играем в футбол. Ради эмоций, ради адреналина. Первый матч на «Сан-Сиро» был одним из лучших в моей карьере. Завтра будет другой поединок. Эти матчи дают разные ощущения», - сказал Кьер.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.