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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 09:30 | Обновлено 18 апреля 2023, 09:43
281
0

Симон КЬЕР: «Такие вечера запоминаются на всю жизнь»

Защитник «Милана» – о предстоящем ответном матче с «Наполи»

18 апреля 2023, 09:30 | Обновлено 18 апреля 2023, 09:43
281
0
Симон КЬЕР: «Такие вечера запоминаются на всю жизнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Кьер

Защитник «Милана» Симон Кьер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Неизвестно, когда еще мы будем участвовать в матчах такого калибра. Такие вечера запоминаются на всю жизнь, к счастью или к сожалению. Но ради таких вечеров мы и играем в футбол. Ради эмоций, ради адреналина. Первый матч на «Сан-Сиро» был одним из лучших в моей карьере. Завтра будет другой поединок. Эти матчи дают разные ощущения», - сказал Кьер.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.

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Симон Кьер Милан Наполи Лига чемпионов Наполи - Милан
Источник УЕФА
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