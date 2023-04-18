Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы просто обязаны выложиться по максимуму»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Надо думать, как сыграть в свою игру, выложиться на все сто. Этот турнир, этот уровень футбола - награда игрокам за проделанную работу. Это награда всему городу за то влияние, которое он оказал на команду. Мы просто обязаны выложиться по максимуму.

Мы опытны. За плечами у нас много матчей Лиги чемпионов, в которых мы показали зрелость и характер. Я не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать», - сказал Спаллетти.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.