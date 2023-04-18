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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 08:17 | Обновлено 18 апреля 2023, 08:22
287
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы просто обязаны выложиться по максимуму»

Наставник «Наполи» – о предстоящем ответном матче с «Миланом»

18 апреля 2023, 08:17 | Обновлено 18 апреля 2023, 08:22
287
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы просто обязаны выложиться по максимуму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Надо думать, как сыграть в свою игру, выложиться на все сто. Этот турнир, этот уровень футбола - награда игрокам за проделанную работу. Это награда всему городу за то влияние, которое он оказал на команду. Мы просто обязаны выложиться по максимуму.

Мы опытны. За плечами у нас много матчей Лиги чемпионов, в которых мы показали зрелость и характер. Я не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать», - сказал Спаллетти.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.

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Лучано Спаллетти Милан Наполи Лига чемпионов Наполи - Милан
Источник УЕФА
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