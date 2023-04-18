Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стефано ПИОЛИ: «Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами»
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 07:58 |
24
0

Стефано ПИОЛИ: «Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами»

Наставник «Милана» – о предстоящем ответном матче с «Наполи»

18 апреля 2023, 07:58 |
24
0
Стефано ПИОЛИ: «Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Было бы ошибкой думать о том, как удержать преимущество, ведь оно минимально. «Наполи» забивает в среднем в этом сезоне три-четыре мяча. Нам надо играть в свой футбол, как команда, и грамотно распоряжаться мячом. В предыдущих матчах каждая из команд доставляла проблемы своим соперникам в обороне. Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами. Обе команды способны создавать моменты», - сказал Пиоли.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.

По теме:
Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Наполи – Милан
Стефано Пиоли Милан Наполи Наполи - Милан Лига чемпионов
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде
Футбол | 17 апреля 2023, 23:59 3
Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде
Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде

«Красные» обыграли «павлинов» со счетом 6:1

Форман назвал своего любимого боксера современности
Бокс | 17 апреля 2023, 10:46 4
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности

Джорджу очень нравится Тайсон Фьюри

Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Футбол | 17.04.2023, 06:26
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
Футбол | 18.04.2023, 00:23
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Зимние виды | 17.04.2023, 10:30
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23 спортсмена-подонка из рф и рб. Список Минспорта: кто поддержал войну
23 спортсмена-подонка из рф и рб. Список Минспорта: кто поддержал войну
17.04.2023, 17:23 8
Другие виды
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 2
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение
Рейтинг WTA. Свитолина начинает подъем, Снигур улучшила положение
17.04.2023, 09:40
Теннис
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
16.04.2023, 16:52 11
Футбол
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
17.04.2023, 19:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности