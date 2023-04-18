Стефано ПИОЛИ: «Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Было бы ошибкой думать о том, как удержать преимущество, ведь оно минимально. «Наполи» забивает в среднем в этом сезоне три-четыре мяча. Нам надо играть в свой футбол, как команда, и грамотно распоряжаться мячом. В предыдущих матчах каждая из команд доставляла проблемы своим соперникам в обороне. Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами. Обе команды способны создавать моменты», - сказал Пиоли.

Матч «Наполи» – «Милан» состоится во вторник, 18 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «россонери» со счетом 1:0.