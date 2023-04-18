КРИВЦОВ: «В Украине болельщики могут попросить о фото, в Майами такого нет»

32-летний защитник «Интер» Майами Сергей Кривцов рассказал, что после матчей его не беспокоят, даже если узнают.

«Мы когда разговаривали с Филом Невиллом еще в декабре, он рассказывал о клубе, как они смотрят на то, что я буду играть у них. Он сказал, что понимает, что в Украине и Англии ты очень узнаваемый человек, после игры к тебе могут подойти и попросить фото или автограф, но в Майами такого нет. Ты сыграл игру, вышел со стадиона и ты уже только папа.

Даже когда я понимаю, что болельщики меня узнали, то они не подходят, не беспокоят, потому что понимают, что это моя личная жизнь», - сказал Кривцов.

Напомним, Кривцов зимой перебрался из «Шахтера» в «Интер» Майами, где сразу стал основным игроком.