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Англия
18 апреля 2023, 05:53 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:55
227
0

Кандидат из Кореи. Тоттенхэм подыскал нового кандидата на пост тренера

«Шпоры» заинтересовались Юргеном Клинсманом

18 апреля 2023, 05:53 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:55
227
0
Кандидат из Кореи. Тоттенхэм подыскал нового кандидата на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клинсман

Немецкий специалист Юрген Клинсман рассматривается руководством лондонского «Тоттенхэма» на роль наставника команды.

Сообщается, что Клинсман, который в начале этого года возглавил сборную Южной Кореи, присутствовал 15 апреля на стадионе «Тоттенхэма» во время матча с «Борнмутом» (2:3) в 31-м туре АПЛ. 58-летний немец якобы просмотривал корейского нападающего Сон Хын Мина, но был встречен на арене очень тепло.

В шорт-листе у «Тоттенхэма», кроме Клинсмана, также значатся Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.

Напомним, в марте стан «шпор» покинул итальянец Антонио Конте. После его отставки исполняющим обязанности главного тренера команды является Кристиан Стеллини.

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Тоттенхэм Юрген Клинсман Английская Премьер-лига
Источник Get French Football News
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