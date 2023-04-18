Кандидат из Кореи. Тоттенхэм подыскал нового кандидата на пост тренера

Немецкий специалист Юрген Клинсман рассматривается руководством лондонского «Тоттенхэма» на роль наставника команды.

Сообщается, что Клинсман, который в начале этого года возглавил сборную Южной Кореи, присутствовал 15 апреля на стадионе «Тоттенхэма» во время матча с «Борнмутом» (2:3) в 31-м туре АПЛ. 58-летний немец якобы просмотривал корейского нападающего Сон Хын Мина, но был встречен на арене очень тепло.

В шорт-листе у «Тоттенхэма», кроме Клинсмана, также значатся Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.

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Напомним, в марте стан «шпор» покинул итальянец Антонио Конте. После его отставки исполняющим обязанности главного тренера команды является Кристиан Стеллини.