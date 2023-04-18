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  4. Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ
Англия
18 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:21
230
0

Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ

Украинец среди номинантов в команду в FIFA 23

18 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:21
230
0
Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Разработчик игрового симулятора FIFA 23 – компания EA Sports – огласила имена 40 футболистов, которые могут войти в сборную года АПЛ в их детище.

Голосование уже стартовало на официальном сайте компании.

В список претендентов среди прочих вошли украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, норвежский нападающий Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а также Букайо Сака, Вильям Салиба и Мартин Эдегор из «Арсенала», Каземиро из «Манчестер Юнайтед».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Арсенал Лондон Вильям Салиба Мартин Эдегор Эрлинг Холанд Каземиро
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