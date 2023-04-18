Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ

Разработчик игрового симулятора FIFA 23 – компания EA Sports – огласила имена 40 футболистов, которые могут войти в сборную года АПЛ в их детище.

Голосование уже стартовало на официальном сайте компании.

Читайте также: Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Арсенала

В список претендентов среди прочих вошли украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, норвежский нападающий Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а также Букайо Сака, Вильям Салиба и Мартин Эдегор из «Арсенала», Каземиро из «Манчестер Юнайтед».