Англия18 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:21
230
0
Зинченко – кандидат в сборную года АПЛ
Украинец среди номинантов в команду в FIFA 23
18 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 18 апреля 2023, 05:21
230
0
Разработчик игрового симулятора FIFA 23 – компания EA Sports – огласила имена 40 футболистов, которые могут войти в сборную года АПЛ в их детище.
Голосование уже стартовало на официальном сайте компании.
Читайте также:Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Арсенала
В список претендентов среди прочих вошли украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, норвежский нападающий Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а также Букайо Сака, Вильям Салиба и Мартин Эдегор из «Арсенала», Каземиро из «Манчестер Юнайтед».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 апреля 2023, 10:46 4
Джорджу очень нравится Тайсон Фьюри
Война | 17 апреля 2023, 17:28 1
Утечка данных изменила планы
Футбол | 17.04.2023, 23:43
Футбол | 18.04.2023, 00:25
Зимние виды | 17.04.2023, 10:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.04.2023, 06:30 9
16.04.2023, 22:40 4
16.04.2023, 12:19 7
17.04.2023, 12:50 2
17.04.2023, 06:26 5
17.04.2023, 09:30 8
16.04.2023, 08:55 1
16.04.2023, 04:31 2