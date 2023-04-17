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Англия
17 апреля 2023, 15:00 | Обновлено 17 апреля 2023, 15:13
143
0

Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Арсенала

Повреждение украинца оказалось несерьезным

17 апреля 2023, 15:00 | Обновлено 17 апреля 2023, 15:13
143
0
Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье «Арсенал» проводил дерби против «Вест Хэма» (2:2). Защитник «канониров» Александр Зинченко не принял участия в матче из-за проблем с пахом. Повреждение не является серьезным.

26-летний украинец будет готов сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против «Саутгемптона», который пройдет в пятницу, 21 апреля.

В сезоне 2022/23 Зинченко провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

«Арсенал» в этот момент лидирует в Премьер-лиге. Лондонцы опережают второй «Манчестер Сити» на четыре очка, проведя на игру больше.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон травма
Источник Standard Sport
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