Зинченко будет готов сыграть в ближайшем матче Арсенала

В воскресенье «Арсенал» проводил дерби против «Вест Хэма» (2:2). Защитник «канониров» Александр Зинченко не принял участия в матче из-за проблем с пахом. Повреждение не является серьезным.

26-летний украинец будет готов сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против «Саутгемптона», который пройдет в пятницу, 21 апреля.

В сезоне 2022/23 Зинченко провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

«Арсенал» в этот момент лидирует в Премьер-лиге. Лондонцы опережают второй «Манчестер Сити» на четыре очка, проведя на игру больше.