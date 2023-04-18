Аль-Хиляль – Аль-Наср. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 18 апреля, в Эр-Рияде состоится матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором отношения выяснят клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает 4 место с 46 очками после 24 матчей. У «Аль-Насра», цвета которого, как известно, защищает португалец Криштиану Роналду, вторая позиция с 53 пунктами после 23 встреч. Лидирует «Аль-Иттихад», имеющий 56 очков после 23 поединков.
«Аль-Наср» в предыдущем туре сыграл вничью 0:0 с клубом «Аль-Фейха», который идет на 12-й позиции. После игры своего поста в «Аль-Насре» лишился французский специалист Руди Гарсия. На игру против «Аль-Хиляля» Роналду и Ко выйдут под руководством малоизвестного хорвата Динко Еличича.
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Утечка данных изменила планы
Джорджу очень нравится Тайсон Фьюри