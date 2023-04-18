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18 апреля 2023, 04:56 | Обновлено 18 апреля 2023, 04:58
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0

Аль-Хиляль – Аль-Наср. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2023, 04:56 | Обновлено 18 апреля 2023, 04:58
12
0
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Во вторник, 18 апреля, в Эр-Рияде состоится матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором отношения выяснят клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает 4 место с 46 очками после 24 матчей. У «Аль-Насра», цвета которого, как известно, защищает португалец Криштиану Роналду, вторая позиция с 53 пунктами после 23 встреч. Лидирует «Аль-Иттихад», имеющий 56 очков после 23 поединков.

«Аль-Наср» в предыдущем туре сыграл вничью 0:0 с клубом «Аль-Фейха», который идет на 12-й позиции. После игры своего поста в «Аль-Насре» лишился французский специалист Руди Гарсия. На игру против «Аль-Хиляля» Роналду и Ко выйдут под руководством малоизвестного хорвата Динко Еличича.

Аль-Хиляль – Аль-Наср. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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