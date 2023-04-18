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Англия
18 апреля 2023, 04:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 04:40
23
0

Тренер Лидса: «Не ожидали такого результата»

Наставник – о матче подопечных с «Ливерпулем»

18 апреля 2023, 04:37 | Обновлено 18 апреля 2023, 04:40
23
0
Тренер Лидса: «Не ожидали такого результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Грасия

Главный тренер «Лидса» Хави Грасия поделился эмоциями от матча 31-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:6).

«Очень разочарованы, потому что не ожидали такого результата. Это то, над чем мы должны работать. Играя таким образом, допуская такие ошибки, непросто добиться хороших результатов в этой важной части сезона. Мы должны улучшить игру как можно быстрее. Мы чувствовали, что можем улучшить игру и результат. После третьего гола мы пропустили еще, и это стало невозможным для нас. Это сложно. Мы должны стараться оставаться вместе в хорошие и плохие моменты», – признался Грасия.

«Лидс» в таблице чемпионата Англии занимает 16 место, имея 29 очков.

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Хави Грасия Лидс - Ливерпуль Лидс Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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