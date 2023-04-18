Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Челси – Реал

Во вторник, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» встретится с мадридским «Реалом».

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Начало поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Челси – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.