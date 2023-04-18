Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Челси – Реал
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 03:55 | Обновлено 18 апреля 2023, 03:56
44
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Челси – Реал

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2023, 03:55 | Обновлено 18 апреля 2023, 03:56
44
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Челси – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» встретится с мадридским «Реалом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Челси – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Маттеус: «Верю в камбэк Баварии с Ман Сити»
Челси – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
где смотреть Лига чемпионов Челси Реал Мадрид Челси - Реал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа страна, которая примет ЧМ U-20. Украина не сможет защитить титул
Футбол | 17 апреля 2023, 23:05 0
Названа страна, которая примет ЧМ U-20. Украина не сможет защитить титул
Названа страна, которая примет ЧМ U-20. Украина не сможет защитить титул

Молодежный мундиаль 2023 года пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
Футбол | 17 апреля 2023, 19:11 18
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро

Матвей Бидный прояснил ситуацию с отбором на Евро-2024

ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
Футбол | 17.04.2023, 21:44
ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
ВИДЕО. Слова Лэмпарда перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Зимние виды | 17.04.2023, 10:30
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Футбол | 17.04.2023, 17:07
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
17.04.2023, 17:28 1
Война
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 4
Бокс
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
ВИДЕО. Врезался в трамвай. Иммобиле попал в ужасную аварию и сломал ребро
16.04.2023, 19:39 9
Футбол
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «В следующем туре – Арсенал. Проиграем - это почти конец»
16.04.2023, 15:29 6
Футбол
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
Таблица УПЛ. Шахтер уходит в отрыв, в следующем туре битва с Динамо
16.04.2023, 17:11 20
Футбол
ВИДЕО. Украинец проиграл по очкам в андеркарде боя Джо Джойса
ВИДЕО. Украинец проиграл по очкам в андеркарде боя Джо Джойса
16.04.2023, 05:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности