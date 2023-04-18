Лига чемпионов18 апреля 2023, 03:55 | Обновлено 18 апреля 2023, 03:56
44
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Челси – Реал
Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву
18 апреля 2023, 03:55 | Обновлено 18 апреля 2023, 03:56
44
0
Во вторник, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» встретится с мадридским «Реалом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Челси – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 апреля 2023, 23:05 0
Молодежный мундиаль 2023 года пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня
Футбол | 17 апреля 2023, 19:11 18
Матвей Бидный прояснил ситуацию с отбором на Евро-2024
Футбол | 17.04.2023, 21:44
Зимние виды | 17.04.2023, 10:30
Футбол | 17.04.2023, 17:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2023, 17:28 1
17.04.2023, 10:46 4
16.04.2023, 19:39 9
16.04.2023, 08:55 1
16.04.2023, 15:29 6
16.04.2023, 04:31 2
16.04.2023, 17:11 20
16.04.2023, 05:35