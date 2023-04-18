Беру на себя ответственность. Букайо Сака извинился за незабитый пенальти

Вингер «Арсенала» Букайо Сака извинился за незабитый пенальти в матче «Вест Хэмом» (2:2).

Футболист написал в Instagram: «Независимо от исхода, я всегда беру на себя ответственность. Простите, канониры. Я сделаю все, чтобы исправиться».

«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 31-го тура АПЛ. Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар, а через несколько минут «молотобойцы» сравняли счет.