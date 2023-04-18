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Англия
18 апреля 2023, 02:19 | Обновлено 18 апреля 2023, 02:23
110
0

Беру на себя ответственность. Букайо Сака извинился за незабитый пенальти

«Арсенал» потерял важные очки в матче 31-го тура АПЛ против «Вест Хэма»

18 апреля 2023, 02:19 | Обновлено 18 апреля 2023, 02:23
110
0
Беру на себя ответственность. Букайо Сака извинился за незабитый пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Арсенала» Букайо Сака извинился за незабитый пенальти в матче «Вест Хэмом» (2:2).

Футболист написал в Instagram: «Независимо от исхода, я всегда беру на себя ответственность. Простите, канониры. Я сделаю все, чтобы исправиться».

«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 31-го тура АПЛ. Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар, а через несколько минут «молотобойцы» сравняли счет.

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Букайо Сака Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Вест Хэм - Арсенал пенальти
Источник Instagram
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