Англия18 апреля 2023, 02:19 | Обновлено 18 апреля 2023, 02:23
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Беру на себя ответственность. Букайо Сака извинился за незабитый пенальти
«Арсенал» потерял важные очки в матче 31-го тура АПЛ против «Вест Хэма»
18 апреля 2023, 02:19 | Обновлено 18 апреля 2023, 02:23
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака извинился за незабитый пенальти в матче «Вест Хэмом» (2:2).
Футболист написал в Instagram: «Независимо от исхода, я всегда беру на себя ответственность. Простите, канониры. Я сделаю все, чтобы исправиться».
«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 31-го тура АПЛ. Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар, а через несколько минут «молотобойцы» сравняли счет.
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