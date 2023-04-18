Вадим ЧЕРВАК: «Я бежал почти с центра поля и не собирался толкать арбитра»
Экс-игрок «Полесья» был дисквалифицирован за то, что толкнул женщину-судью
Экс-игрок «Полесья» Вадим Червак толкнул женщину-арбитра матча Первой лиги, за что получил дисквалификацию на полгода, а его контракт с клубом был расторгнут.
– Вам не кажется, что все закончилось бы иначе, будь это арбитр-мужчина, а не арбитр-женщина?
– Слушайте, я в тот момент не думал об этом. Испытал всплеск эмоций. Бежал почти с центра поля и, конечно, не пытался никого толкать. Но София отступала от партнеров в мою сторону. Я хотел затормозить, но не рассчитал. Когда понял, что не успеваю, поставил руки, чтобы не снести ее. Еще раз, я, безусловно, виноват, что допустил физический контакт. Но я, как и все, просто хотел поговорить.
– Всплеск эмоций был вызван решением Причины не назначать пенальти?
– Да. Оно показалось мне крайне несправедливым. Проблема была в том, что мы ощущали это момент за моментом. И когда в дополнительное время арбитр не назначила 100-процентный пенальти – накопившиеся эмоции вырвались наружу.
– Кто вообще поддержал вас добрым словом?
– Только родные и самые близкие друзья, а также несколько людей, от которых я совсем не ожидал поддержки. Но да, я остался один, наедине со своей проблемой.
– У вас есть агент?
– Нет.
– Читали, что сказал об этой ситуации Евгений Левченко?
– Да. Большое спасибо Евгению. Это единственный человек из мира футбола, который за меня заступился.
– Что вы делаете сейчас?
– Отдыхаю у родителей в Ивано-Франковске. Надо было сменить обстановку.
– Что планируете делать дальше?
– Пока что не знаю. Я себя не оправдываю. Пытаюсь принимать все, что дает мне Бог. И буду двигаться дальше. Сделаю все возможное, чтобы вернуться в футбол. Хочу, чтобы люди снова увидели во мне игрока.
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