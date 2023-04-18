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18.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Милан
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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 00:50 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:07
30
0

Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2023, 00:50 | Обновлено 18 апреля 2023, 01:07
30
0
Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Миланом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Только в этом календарном году это будет уже 3-й поединок между Пиоли и Спаллетти. Первая встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери». Тогда поединок пропускал лидер атак неаполитанцев Виктор Осимхен. К этой встречи он уже восстановился и готов помочь своей команде.

Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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