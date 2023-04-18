Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву
18 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Миланом».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
Только в этом календарном году это будет уже 3-й поединок между Пиоли и Спаллетти. Первая встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери». Тогда поединок пропускал лидер атак неаполитанцев Виктор Осимхен. К этой встречи он уже восстановился и готов помочь своей команде.
Наполи – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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