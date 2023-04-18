Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча
Чемпионат Испании
Сельта
17.04.2023 22:00 – FT 0 : 1
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:58
29
0

ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча

В конце поединка был удален защитник хозяев поля Уго Мальо

18 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:58
29
0
ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома уступила «Мальорке» со счетом 0:1.

Единственный гол на 21-й минуте забил Амат Ндиайе. В конце матча был удален защитник хозяев поля Уго Мальо.

«Сельта» с 36 очками занимает 12-е место, а «Мальорка» с 37 очками – на 11-й позиции.

Ла Лига. 29-й тур, 17 апреля

Сельта – Мальорка – 0:1

Гол: Ндиайе, 21

Видеообзор матча

События матча

90’
Уго Мальо (Сельта) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Амат Дьедиу (Мальорка).
По теме:
Лидс – Ливерпуль – 1:6. Дубли Салаха и Жоты. Видео голов, обзор матча
Вадим ЧЕРВАК: «Я бежал почти с центра поля и не собирался толкать арбитра»
ВИДЕО. Обменялись голами. Фиорентина и Аталанта разошлись миром
Сельта Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Амат Ндиайе Уго Мальо удаление с поля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Зимние виды | 17 апреля 2023, 10:30 25
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»

Олимпийская чемпионка – о действиях Министерства молодежи и спорта Украины

Источник: Цыганков мог перейти в Интер
Футбол | 17 апреля 2023, 20:10 12
Источник: Цыганков мог перейти в Интер
Источник: Цыганков мог перейти в Интер

Журналист Игорь Цыганык заявил, что один из топ-клубов Италии хотел подписать украинца

Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде
Футбол | 17.04.2023, 23:59
Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде
Дубли Салаха и Жоты, возвращение Диаса. Ливерпуль уничтожил Лидс на выезде
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
Футбол | 17.04.2023, 19:52
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Бокс | 17.04.2023, 12:50
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 18
Футбол
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
Жирона обыграла аутсайдера, Цыганков провел на поле весь матч
16.04.2023, 16:52 11
Футбол
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
17.04.2023, 17:28 1
Война
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
16.04.2023, 01:40 2
Бокс
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
БОЛОТНИК: «Буду бить морду Гвоздику. В предыдущем бою он подышать вышел»
16.04.2023, 21:50
Бокс
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
16.04.2023, 21:31 2
Футбол
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
17.04.2023, 09:30 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности