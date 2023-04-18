ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома уступила «Мальорке» со счетом 0:1.

Единственный гол на 21-й минуте забил Амат Ндиайе. В конце матча был удален защитник хозяев поля Уго Мальо.

«Сельта» с 36 очками занимает 12-е место, а «Мальорка» с 37 очками – на 11-й позиции.

Ла Лига. 29-й тур, 17 апреля

Сельта – Мальорка – 0:1

Гол: Ндиайе, 21

Видеообзор матча