Испания18 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:58
29
0
ВИДЕО. Сельта дома уступила Мальорке. Ндиайе решил исход матча
В конце поединка был удален защитник хозяев поля Уго Мальо
18 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 18 апреля 2023, 00:58
29
0
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома уступила «Мальорке» со счетом 0:1.
Единственный гол на 21-й минуте забил Амат Ндиайе. В конце матча был удален защитник хозяев поля Уго Мальо.
«Сельта» с 36 очками занимает 12-е место, а «Мальорка» с 37 очками – на 11-й позиции.
Ла Лига. 29-й тур, 17 апреля
Сельта – Мальорка – 0:1
Гол: Ндиайе, 21
Видеообзор матча
События матча
90’
Уго Мальо (Сельта) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Амат Дьедиу (Мальорка).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зимние виды | 17 апреля 2023, 10:30 25
Олимпийская чемпионка – о действиях Министерства молодежи и спорта Украины
Футбол | 17 апреля 2023, 20:10 12
Журналист Игорь Цыганык заявил, что один из топ-клубов Италии хотел подписать украинца
Футбол | 17.04.2023, 23:59
Футбол | 17.04.2023, 19:52
Бокс | 17.04.2023, 12:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2023, 19:11 18
16.04.2023, 16:52 11
17.04.2023, 17:28 1
16.04.2023, 01:40 2
16.04.2023, 21:50
16.04.2023, 10:24 2
16.04.2023, 21:31 2
17.04.2023, 09:30 8