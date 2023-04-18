18 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Миланом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.