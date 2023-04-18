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Лига чемпионов
18 апреля 2023, 00:43 |
21
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Наполи – Милан

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2023, 00:43 |
21
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Наполи – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Миланом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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