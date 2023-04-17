Названа страна, которая примет ЧМ U-20. Украина не сможет защитить титул

Официально объявлено, что Аргентина примет чемпионат мира U-20 по футболу в 2023 году. Ранее право проведения было снято с Индонезии из-за скандала с недопуском израильской команды.

Объявление об Аргентина как хозяине ЧМ-2023 было сделано во время презентации министра экономики Серхио Массы и президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио «Чики» Тапиа. Они проведи заседании в министерстве экономики вместе с советом директоров AFA и министром туризма и спорта Матиасом Ламменсом.

Они сообщили, что ФИФА сделает официальное заявление о назначении Аргентины как хозяина ЧМ-2023 U-20 в ближайшие часы. Молодежный мундиаль 2023 года пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.

ФИФА разрешит сборной Аргентины U-20 участвовать в турнире в качестве принимающей страны, несмотря на то, что команда не прошла квалификацию во время южноамериканского турнира U-20.

Министр экономики заявил, что у Аргентины точно есть необходимое финансирование для проведения турнира.

«Учитывая важность предстоящего мероприятия, целесообразно поручить Министерству экономики и Министерству туризма и спорта подписать документы, составляющие необходимые государственные гарантии в рамках проведения тендера по проведению чемпионата мира U-20 среди молодежи 2023», – говорится в указе, опубликованном в Официальном бюллетене.

Указ подписан президентом Альберто Фернандесом, главой кабинета министров Агустином Росси, Ламменсом и министром транспорта Диего Джулиано.

Ранее ФИФА отобрала право проведения турнира у Индонезии, поскольку эта страна не признает Израиль в качестве суверенного государства и выступает против его участия в турнире.

Сборная Украины не прошла квалификацию на Евро U-19 и не сумеет защитить титул чемпионов мира U-20, завоеванный в 2019 году в Польше.