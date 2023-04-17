ШЕВЧЕНКО: «Мама плакала. Дом, в котором она жила, трясло от взрывов»

Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко рассказал, как для него началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года:

«Я сразу все понял. Мама плакала, дом, в котором она жила, трясло от взрывов. На нас напали, на нас напали, – повторяла она. Я чувствовал себя растерянным, беспомощным и виноватым. Ведь я был так далеко. Сказал маме, что выезжаю к ней прямо сейчас. Ни в коем случае, возразила она, иди к журналистам, иди на телевидение. Это был самый тяжелый день в моей жизни.

Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Украине. Мы передавали гуманитарную помощь, делали совместные сборы с ребятами, которые играли в Англии, Зинченко и Ярмоленко, создали платформу Play Your Part for Ukraine, чтобы привлечь средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, убегающим от войны. Англия, Италия, Америка. Я постоянно куда-то ехал в поисках поддержки. Но этого все равно казалось мало.

Помню митинг на Трафальгарской площади, куда мы пришли семьей. Вокруг были сине-желтые цвета, и я подумал, что полномасштабная война сделала то, чего спортсмены пытались достичь 30 лет – заполнить мир украинскими флагами. К сожалению, это обошлось нам слишком дорогой ценой».