Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Детская улыбка. Шевченко посетил Охматдет и поиграл с детьми в футбол
Другие новости
31 марта 2023, 22:17 | Обновлено 31 марта 2023, 22:27
527
5

ФОТО. Детская улыбка. Шевченко посетил Охматдет и поиграл с детьми в футбол

Девочка Марина получила ампутацию в результате российских обстрелов

31 марта 2023, 22:17 | Обновлено 31 марта 2023, 22:27
527
5
ФОТО. Детская улыбка. Шевченко посетил Охматдет и поиграл с детьми в футбол
United24

Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко, амбассадор миссии United24, посетил в Киеве детскую больницу «Охматдет».

Шевченко встретился с маленькими пациентами. А с 6-летней Мариной даже немного поиграл в футбол. Девочка – первый ребенок с ампутацией из-за травмирования в результате российских обстрелов, которую протезировали в Украине.

«Спасибо нашему потрясающему послу за большое доброе сердце! За каждую детскую улыбку», – сказано в сообщении United24.

По теме:
Федерация потеряет статус национальной, если ее спортсмены сыграют с рф
Отказать им в визах. МИД отреагировал на решение Уимблдона допустить россию
ВСУ завершили обучение на Patriot, еще 4 тысячи заканчивают подготовку
United24 Андрей Шевченко благотворительность российско-украинская война Охматдет фото
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Бокс | 31 марта 2023, 20:10 1
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря

С Джермейном Франклином бой получится точно интересным

ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
Бокс | 31 марта 2023, 05:42 16
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»

Украинский боксер считает, что его ожидает очень сложный поединок с Хейни

Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Бокс | 31.03.2023, 06:55
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье
Футбол | 31.03.2023, 21:39
Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье
Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье
Внезапный миротворец. Лукашенко призвал остановить боевые действия
Война | 31.03.2023, 15:49
Внезапный миротворец. Лукашенко призвал остановить боевые действия
Внезапный миротворец. Лукашенко призвал остановить боевые действия
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Моїй бабусі 80+ років. Вона пережила 2-гу світову війну, голодовку 1940-х після війни, бідність та злидні 1950-х. Завдяки "ефективному та турботливому" управлінню радянської влади вона залишилася повною сиротою у свої 7 чи 8 років.
І от нещодавно їй принесли продуктовий пайок з крупами, олією, горошком в 2023 році.
Станом на 2023 рік маємо наступну, реалістичну ситуацію:
- Україна найбідніша державна Європи за рівнем ВВП на людину. До війни показники економічного розвитку загалом по державі були в 2 рази менше Білорусі, різниця з Польщею в 5-6 раз, зі Словаччиною в 7-8 раз;
- талановиті сім'ї та їх представники на керівних посадах (переважно ставленики олігархів) до сих пір не змогли в 2023 році створити такі умови (правила) для розвитку суспільства, бізнесу та держави, щоб люди мали хоча би самодостатність та достаток в базових продуктах харчування;
- продуктові пайки в 2023 - це ознака глибокого дніща існуючої системи відносин між державою та суспільством, коли з одного маємо елітних мільярдерів та мультимільйонерів (які майже всім володіють в державі, але при цьому фактично - ні за що персонально не відповідають), а з іншого - маємо місячні пенсії в Україні, які варіюється між 80 та 250 доларів в місяць.
До чого цей коментар.
Бідні, хворобливі та проблемні діти - рідкість в Польщі, Словаччині, Чехії. В таких державах як Німеччина, Фінляндія, Швеція - ставлення до дітей максимально турботливе та системне, серйозне, шанобливе. Зокрема, поважне ставлення до педагогів дитсадках та вчителів в школах.  
Чому - бо там створені базові, нормальні, людські умови та правила для розвитку людей (батьків дітей), їх бізнесів (можливості заробити своєю працею кошти на достойне життя та медичне обслуговування), їх професіональної реалізації (успішності), можливостей для різноманітного (повноцінного) харчування, освіти та пізнання світу. 
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
30.03.2023, 14:30
Футбол
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
31.03.2023, 14:10
Бокс
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
29.03.2023, 19:00 4
Футбол
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
31.03.2023, 00:23 36
Бокс
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
31.03.2023, 12:35 4
Теннис
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
30.03.2023, 09:00 9
Футбол
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
30.03.2023, 20:16 25
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
29.03.2023, 19:48 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности