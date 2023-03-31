Другие новости31 марта 2023, 22:17 | Обновлено 31 марта 2023, 22:27
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ФОТО. Детская улыбка. Шевченко посетил Охматдет и поиграл с детьми в футбол
Девочка Марина получила ампутацию в результате российских обстрелов
31 марта 2023, 22:17 | Обновлено 31 марта 2023, 22:27
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Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко, амбассадор миссии United24, посетил в Киеве детскую больницу «Охматдет».
Шевченко встретился с маленькими пациентами. А с 6-летней Мариной даже немного поиграл в футбол. Девочка – первый ребенок с ампутацией из-за травмирования в результате российских обстрелов, которую протезировали в Украине.
«Спасибо нашему потрясающему послу за большое доброе сердце! За каждую детскую улыбку», – сказано в сообщении United24.
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І от нещодавно їй принесли продуктовий пайок з крупами, олією, горошком в 2023 році.
Станом на 2023 рік маємо наступну, реалістичну ситуацію:
- Україна найбідніша державна Європи за рівнем ВВП на людину. До війни показники економічного розвитку загалом по державі були в 2 рази менше Білорусі, різниця з Польщею в 5-6 раз, зі Словаччиною в 7-8 раз;
- талановиті сім'ї та їх представники на керівних посадах (переважно ставленики олігархів) до сих пір не змогли в 2023 році створити такі умови (правила) для розвитку суспільства, бізнесу та держави, щоб люди мали хоча би самодостатність та достаток в базових продуктах харчування;
- продуктові пайки в 2023 - це ознака глибокого дніща існуючої системи відносин між державою та суспільством, коли з одного маємо елітних мільярдерів та мультимільйонерів (які майже всім володіють в державі, але при цьому фактично - ні за що персонально не відповідають), а з іншого - маємо місячні пенсії в Україні, які варіюється між 80 та 250 доларів в місяць.
До чого цей коментар.
Бідні, хворобливі та проблемні діти - рідкість в Польщі, Словаччині, Чехії. В таких державах як Німеччина, Фінляндія, Швеція - ставлення до дітей максимально турботливе та системне, серйозне, шанобливе. Зокрема, поважне ставлення до педагогів дитсадках та вчителів в школах.
Чому - бо там створені базові, нормальні, людські умови та правила для розвитку людей (батьків дітей), їх бізнесів (можливості заробити своєю працею кошти на достойне життя та медичне обслуговування), їх професіональної реалізації (успішності), можливостей для різноманітного (повноцінного) харчування, освіти та пізнання світу.