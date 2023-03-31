ФОТО. Детская улыбка. Шевченко посетил Охматдет и поиграл с детьми в футбол

Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко, амбассадор миссии United24, посетил в Киеве детскую больницу «Охматдет».

Шевченко встретился с маленькими пациентами. А с 6-летней Мариной даже немного поиграл в футбол. Девочка – первый ребенок с ампутацией из-за травмирования в результате российских обстрелов, которую протезировали в Украине.

«Спасибо нашему потрясающему послу за большое доброе сердце! За каждую детскую улыбку», – сказано в сообщении United24.