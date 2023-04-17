Главная надежда Дании. С кем сыграет Свитолина на старте турнира в Оэйраше?

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала первую соперницу на грунтовом турнире серии ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В 1/16 финала соревнований Элина сыграет с 20-летней Кларой Таусон (Дания, WTA 132).

Таусон является первой ракеткой Дании. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA – 33. Также в 2019 году она занимала первое место в рейтинге лучших юниорок. На ее счету 1 титул WTA и победа на юношеском Открытом чемпионате Австралии 2019.

На предыдущей неделе датчанка выиграла все 4 одиночных матча в Первой группы зонального турнира в Кубке Билли Джин Кинг и помогла своей сборной остаться на этом этапе соревнований.

Это будет первая встреча между Элиной и Кларой. Для Свитолиной турнир в Оэйраше станет третьим после возвращения из декрета. Сейчас на ее счету 1 победа в 3 играх. Ранее Элина вылетела в 1/8 финала турнира в Кьяссо.

Турнир в Оэйраше пройдет с 17 по 23 апреля.