«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро

Заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный дал понять, что никто не будет заставлять сборную Украины сниматься с отбора Евро-2024 из-за участия в квалификации сборной беларуси.

Ранее Министерство молодежи и спорта издало указ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в турнирах вместе со спортсменами из россии и беларуси.

«Это решение (о том, что нужно сниматься – прим) проработано с федерациями спорта, которые в абсолютном большинстве поддерживают это решение. Что касается УАФ, то мы не ставим целью лишить спортсменов возможности принимать участие в соревнованиях».

«Если говорить про отбор Евро-2024, то беларусь играет в отдельной группе отборочного турнира. Мы на этот момент не рассматриваем вопрос запрета участия сборной Украины в отборе Евро-2024», – сказал Бидный в эфире телемарафона.