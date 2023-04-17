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  4. «Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
Чемпионат Европы
17 апреля 2023, 19:11 |
2250
6

«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро

Матвей Бидный прояснил ситуацию с отбором на Евро-2024

17 апреля 2023, 19:11 |
2250
6
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный дал понять, что никто не будет заставлять сборную Украины сниматься с отбора Евро-2024 из-за участия в квалификации сборной беларуси.

Ранее Министерство молодежи и спорта издало указ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в турнирах вместе со спортсменами из россии и беларуси.

«Это решение (о том, что нужно сниматься – прим) проработано с федерациями спорта, которые в абсолютном большинстве поддерживают это решение. Что касается УАФ, то мы не ставим целью лишить спортсменов возможности принимать участие в соревнованиях».

«Если говорить про отбор Евро-2024, то беларусь играет в отдельной группе отборочного турнира. Мы на этот момент не рассматриваем вопрос запрета участия сборной Украины в отборе Евро-2024», – сказал Бидный в эфире телемарафона.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная беларуси по футболу российско-украинская война Матвей Бидный
Источник YouTube
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Комментарии 6
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Alex86 1
Наши лучше б пытались наседать за исключение белорусов там, не см даже на то что им все равно кроме погромов ничего не светит
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+2
Октавий Фландрийский
Сейчас кому не лень пиарится на войне, начиная от членов ОП и заканчивая районным депутатом.... Гутцайт - не исключение. Кстати а кто-то знает, как его фамилия переводится с иврита?
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+1
Remark
Такой бред, если честно))) Как вьюны на сковородке вертятся, пытаются выкрутиться)
А если в дальнейшем как-то пересекуться!? То что, техническое?
Ок, а если к примеру шахматисты по сетке не пересекаются с игроками оркостана и рб, то тоже выступать можно? Или им нельзя?)
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+1
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VBOLYUVALNIK
Картофляндія сама себе дискваліфікує, бо окрім розгромних поразок її нічого не світить
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0
Gargantua
от дебилы, сами же написали "в одном турнире" а теперь рассказывают про разные группы.
мы не хотели спортсменов лишать, хотели просто попиариться, но и на это мозгов не хватило.
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0
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