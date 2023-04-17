«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
Матвей Бидный прояснил ситуацию с отбором на Евро-2024
Заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный дал понять, что никто не будет заставлять сборную Украины сниматься с отбора Евро-2024 из-за участия в квалификации сборной беларуси.
Ранее Министерство молодежи и спорта издало указ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в турнирах вместе со спортсменами из россии и беларуси.
«Это решение (о том, что нужно сниматься – прим) проработано с федерациями спорта, которые в абсолютном большинстве поддерживают это решение. Что касается УАФ, то мы не ставим целью лишить спортсменов возможности принимать участие в соревнованиях».
«Если говорить про отбор Евро-2024, то беларусь играет в отдельной группе отборочного турнира. Мы на этот момент не рассматриваем вопрос запрета участия сборной Украины в отборе Евро-2024», – сказал Бидный в эфире телемарафона.
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А если в дальнейшем как-то пересекуться!? То что, техническое?
Ок, а если к примеру шахматисты по сетке не пересекаются с игроками оркостана и рб, то тоже выступать можно? Или им нельзя?)
мы не хотели спортсменов лишать, хотели просто попиариться, но и на это мозгов не хватило.