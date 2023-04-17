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Испания
17 апреля 2023, 17:15 | Обновлено 17 апреля 2023, 17:20
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Дембеле, Педри и Де Йонг вернулись к тренировкам в общей группе Барселоны

Три игрока каталонцев освободили лазарет

17 апреля 2023, 17:15 | Обновлено 17 апреля 2023, 17:20
100
0
Дембеле, Педри и Де Йонг вернулись к тренировкам в общей группе Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле и Педри

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, а также полузащитники Педри и Френки де Йонг 17 апреля тренировались в общей группе команды.

Дембеле получил травму мышцы бедра 28 января, Педри травмировался 16 февраля, а Де Йонг не играл с 19 марта.

Свой ближайший матч «Барселона» проведет 23 апреля. Это будет домашняя игра 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Лапорта подтвердил возвращение Месси в «Барселону».

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Педри Усман Дембеле Френки Де Йонг
Источник ФК Барселона
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