РБ Лейпциг поставил ультиматум своему лидеру
Немецкий клуб пытается надавить на Дани Ольмо
Будущее полузащитника Дани Ольмо остается туманным. Слухи связывают 24-летнего футболиста с целым рядом статусных клубов, однако сам Ольмо ещё не принял решение. «РБ Лейпциг» предлагает испанцу новый трудовой договор, но Дани колеблется.
«РБ Лейпциг» поставил Ольмо ультиматум – футболист должен принять решение до конца сезона. Если футболист не примет предложение о продлении контракта, то он точно будет продан.
Позиция «быков» понятна – действующий контракт Ольмо рассчитан до средины 2024 года, и клуб не хочет терять футболиста бесплатно.
Ранее сообщалось, что на Дани Ольмо нацелился мадридский «Реал».
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