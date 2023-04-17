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Германия
17 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:26
278
0

РБ Лейпциг поставил ультиматум своему лидеру

Немецкий клуб пытается надавить на Дани Ольмо

17 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 16:26
278
0
РБ Лейпциг поставил ультиматум своему лидеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Будущее полузащитника Дани Ольмо остается туманным. Слухи связывают 24-летнего футболиста с целым рядом статусных клубов, однако сам Ольмо ещё не принял решение. «РБ Лейпциг» предлагает испанцу новый трудовой договор, но Дани колеблется.

«РБ Лейпциг» поставил Ольмо ультиматум – футболист должен принять решение до конца сезона. Если футболист не примет предложение о продлении контракта, то он точно будет продан.

Позиция «быков» понятна – действующий контракт Ольмо рассчитан до средины 2024 года, и клуб не хочет терять футболиста бесплатно.

Ранее сообщалось, что на Дани Ольмо нацелился мадридский «Реал».

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Дани Ольмо РБ Лейпциг
Источник Bild
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