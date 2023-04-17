РБ Лейпциг поставил ультиматум своему лидеру

Будущее полузащитника Дани Ольмо остается туманным. Слухи связывают 24-летнего футболиста с целым рядом статусных клубов, однако сам Ольмо ещё не принял решение. «РБ Лейпциг» предлагает испанцу новый трудовой договор, но Дани колеблется.

«РБ Лейпциг» поставил Ольмо ультиматум – футболист должен принять решение до конца сезона. Если футболист не примет предложение о продлении контракта, то он точно будет продан.

Позиция «быков» понятна – действующий контракт Ольмо рассчитан до средины 2024 года, и клуб не хочет терять футболиста бесплатно.

Ранее сообщалось, что на Дани Ольмо нацелился мадридский «Реал».