Цена вопроса – 60 млн евро. Реал нацелился на бывшего игрока Барселоны

Полузащитник футбольного клуба «РБ Лейпциг» Дани Ольмо попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Сообщается, что «сливочные» готовы выложить за бывшего игрока молодежной команды «Барселоны» 60 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в клаусуле 24-летнего игрока для испанских команд.

В этом сезоне Дани Ольмо сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Он играет в «РБ Лейпциг» с января 2020 года, контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Модрич и Бензема продлят контракты с «Реалом».