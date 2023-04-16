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  4. Цена вопроса – 60 млн евро. Реал нацелился на бывшего игрока Барселоны
Испания
16 апреля 2023, 11:15 |
959
0

Цена вопроса – 60 млн евро. Реал нацелился на бывшего игрока Барселоны

Дани Ольмо попал в сферу интересов мадридского клуба

16 апреля 2023, 11:15 |
959
0
Цена вопроса – 60 млн евро. Реал нацелился на бывшего игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник футбольного клуба «РБ Лейпциг» Дани Ольмо попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Сообщается, что «сливочные» готовы выложить за бывшего игрока молодежной команды «Барселоны» 60 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в клаусуле 24-летнего игрока для испанских команд.

В этом сезоне Дани Ольмо сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Он играет в «РБ Лейпциг» с января 2020 года, контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Модрич и Бензема продлят контракты с «Реалом».

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Источник Mundo Deportivo
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