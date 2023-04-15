Испания15 апреля 2023, 13:06 |
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Модрич и Бензема продлят контракт с Реалом
С хорватским хавбеком соглашение уже достигнуто
15 апреля 2023, 13:06 |
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Лука Модрич и Карим Бензема продлят свои контракты с «Реалом», которые истекают в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
С Модричем уже согласован контракт еще на один год. Что касается Бензема, то окончательного соглашения пока что нет, но стороны находятся от него в одном шаге.
Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, Модрич – с 2012 года.
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