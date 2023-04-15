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  4. Модрич и Бензема продлят контракт с Реалом
Испания
15 апреля 2023, 13:06 |
517
0

Модрич и Бензема продлят контракт с Реалом

С хорватским хавбеком соглашение уже достигнуто

15 апреля 2023, 13:06 |
517
0
Модрич и Бензема продлят контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Лука Модрич и Карим Бензема продлят свои контракты с «Реалом», которые истекают в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

С Модричем уже согласован контракт еще на один год. Что касается Бензема, то окончательного соглашения пока что нет, но стороны находятся от него в одном шаге.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, Модрич – с 2012 года.

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Лука Модрич Карим Бензема Реал Мадрид
Источник Николо Скира
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