Ассист Мудрика, провал Миколенко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Провал Миколенко

«Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Фулхэма» - 1:3. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. После перерыва забивали только гости.

Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав «ирисок» впервые с 1 марта, когда его команда была разгромлена «Арсеналом». Украинец перенес ковид и набирал форму, выходя на замену.

Защитник сборной Украины провел на поле весь матч. Стал одним из виновников первого пропущенного мяча своей команды, когда позволил обыграть себя Гарри Уилсону, удар которого пришелся в штангу, а Гаррисон Рид удачно сыграл на добивании. В случае со вторым пропущенным мячом Миколенко не смог помешать подаче Виллиана со своего фланга. Не был эффективен в атаке.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Неудачная игра конкурентов за выживание не позволила «Эвертону» опуститься в зону вылета. Команда Миколенко только благодаря лучшим личным показателям опережает 18-й «Ноттингем Форест».

Мудрик против Де Дзерби

После прихода Фрэнка Лэмпарда «Челси» проиграл третий матч подряд. На этот раз «синие» уступили дома «Брайтону» - 1:2.

Хозяева забили первыми, но в конце первого тайма и в середине второго пропустили. Только уверенная игра голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги и удача позволили «Челси» проиграть минимально.

После матча Лиги чемпионов против «Реала» Лэмпард использовал ротацию. Свой шанс получил Михаил Мудрик, отыгравший полный матч. Украинец вышел в старте впервые с матча против «Астон Виллы» 1 апреля. Михаил противостоял своему бывшему тренеру по «Шахтеру» Роберто Де Дзерби. Это придало ему эмоций.

Первые 15 минут были очень сильными в исполнении Мудрика. Он заработал желтую карточку для своего визави на фланге, сделал опасный прострел, удар по воротам и ассист. Михаил разогнал быструю атаку «Челси» и отдал тонкий пас на Конора Галлахера, которому помог забить рикошет. Для Мудрика это второй голевой пас в АПЛ. Первый ассист он сделал в матче против «Лестера».

В середине второго тайма мог забить гол, когда бил по воротам с близкого расстояния, но голкипер «Брайтона» справился с ударом украинца. В конце матча Мудрик мог спасти свою команду от поражения, но дальнему удару не хватило точности.

После поражения «Челси» остался на 11-й позиции в АПЛ.

Цыганков «молчит» третий матч подряд

«Жирона» дома победила аутсайдера Ла Лиги «Эльче» – 2:0. Каталонцы забили по мячу в каждом из таймов.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Как обычно, выполнял много работы, предлагал себя в атаке, дорабатывал каждый момент, бежал на добивание. Но соперники уже изучили игру украинца. При плотной опеке у бывшего лидера «Динамо» было не так много возможностей. Украинец единственный свой шанс имел в середине второго тайма, когда мог добить в пустые ворота после сэйва вратаря «Эльче», но защитник гостей в подкате помешал голу Цыганкова. Виктор после дубля в ворота «Райо Вальекано» не забивает уже три игры.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» не проигрывает четыре тура подряд, набрала 38 очков, поднялась на 9-е место и фактически гарантировала себе сохранение места в Ла Лиге. До зоны вылета – 11 очков.

Соболь провел хороший матч

«Страсбург» одержал важную победу в борьбе за выживание над «Аяччо» – 3:1.

К середине второго тайма хозяева побеждали с разницей в два мяча. До конца матча команды обменялись забитыми голами.

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и провел весь матч. Украинец не отличался результативными действиями, но получил одну из лучших оценок от статистических порталов.

Победа не позволила «Страсбургу» подняться из зоны вылета. Конкуренты тоже набрали очки. До спасительного 16-го места остается два очка.

Малиновский вышел на замену

«Марсель» не имел никаких проблем с «Труа» -3:1. Гости смогли забить гол престижа только в добавленное к матчу время.

Руслан Малиновский второй матч подряд начал на скамье запасных. Украинец вышел на поле на 76-й минуте. За это время заработал на себе фол и сделал передачу в штрафную «Труа». Аналитические порталы поставили украинцу одну из самых плохих оценок за игру.

«Марсель» воспользовался осечкой «Ланса» и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы. До лидера ПСЖ отрыв 8 очков.