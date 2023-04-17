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Испания
17 апреля 2023, 14:41 | Обновлено 17 апреля 2023, 14:51
322
0

Барселона полностью согласовала контракт с защитником Атлетика

Иньиго Мартинес продолжит карьеру в каталонском клубе

17 апреля 2023, 14:41 | Обновлено 17 апреля 2023, 14:51
322
0
Барселона полностью согласовала контракт с защитником Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Состав «Барселоны» ближайшим летом пополнит защитник «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинес.

Сообщается, что каталонский клуб полностью согласовал контракт с 31-летним футболистом до 2025 года.

Мартинес перейдет в «Барселону» на правах свободного агент в связи с истечением срока контракта с «Атлетиком».

В этом сезоне Мартинес забил 1 гол в 14 матчах баскского клуба в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рискует надолго потерять Серхи Роберто.

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Иньиго Мартинес Барселона Атлетик Бильбао трансферы
Источник Николо Скира
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