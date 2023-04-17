Барселона полностью согласовала контракт с защитником Атлетика

Состав «Барселоны» ближайшим летом пополнит защитник «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинес.

Сообщается, что каталонский клуб полностью согласовал контракт с 31-летним футболистом до 2025 года.

Мартинес перейдет в «Барселону» на правах свободного агент в связи с истечением срока контракта с «Атлетиком».

В этом сезоне Мартинес забил 1 гол в 14 матчах баскского клуба в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рискует надолго потерять Серхи Роберто.