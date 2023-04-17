Барселона рискует надолго потерять Серхи Роберто

Полузащитник испанской «Барселоны» Серхи Роберто может пропустить из-за травмы больше месяца.

31-летний испанец в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0), который состоялся в воскресенье, 16 апреля, по причине полученного повреждения был заменен на 17-й минуте.

Согласно предварительным данным, у Серхи Роберто имеется разрыв мышцы левого бедра. Это может повлечь его вылет из обоймы «сине-гранатовых» более чем на месяц. В понедельник, 17-го числа, хавбек пройдет дополнительное обследование, которое даст точный диагноз травмы и прояснит сроки вероятного восстановления игрока.

В нынешнем сезоне Серхи Роберто провел за «Барселону» во всех турнирах 30 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.